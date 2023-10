Volley | Preolimpico maschile 2023 | il Brasile batte 3-2 l’Ucraina

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Terza vittoria nella Pool A nel torneo di qualificazione olimpica per il. A Rio de Janeiro la squadra padrona di casa ha battuto in cinque set(36-38, 25-20, 21-25, 25-18, 15-11). Dopo un primo set infinito che ha sorriso alsul rocambolesco punteggio di 38-36, conquista il secondo periodo in rimonta sul 25-20 dopo essere stati sotto sul -4. Nel terzo setparte forte, ma stavolta conserva il margine e va a chiudere 25-21. Negli ultimi due set è ilad essere più lucido, sfoggiando più precisione in ricezione. Prima il 25-18 che trascina il verdetto al tie break, poi il 15-11 finale. In evidenza per le due squadre, Darlan de Souza, miglior realizzatore con 23 punti (tre ace) e l’ucraino Illia Kovalov che ne ha aggiunti 20 per la sua squadra. Il ...

L sfida per la vetta della Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024 , si chiude con la sconfitta dell' Italia contro la Germania per 3 - 1 ...

Ora c'è bisogno degli sforzi di tutti, dalla Federazione alla Lega, in un anno importante come quello: bisogna lavorare insieme e fare dei sacrifici per il bene del movimento, perché i ...Brutto scivolone dell'Italia nella quarta partita del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale di Fefè De Giorgi perde con la Germania in quattro set (24 - 26, 25 - 17, 20 -...

Rio de Janeiro – Buona la prova dell'Italia del Volley Maschile al Preolimpico in svolgimento in Brasile. Gli Azzurri conquistano la terza vittoria in competizione e superano anche ...