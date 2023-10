Volley | Preolimpico 2023 Cuba non si ferma | il Brasile si salva al tie break con l’Ucraina

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ancora una notte complicata per i padroni di casa delnel torneo di qualificazione olimpica che si disputa al Maracanazinho. La squadra di Renan Dal Zotto soffre non poco controe riesce arsi vincendo in rimonta 3-2, mentre prosegue il percorso positivo diche supera 3-0 anche il Qatar e si presenta in zona “promozione” in dirittura d’arrivo. Ilscende in campo controancora con il tarlo della sconfitta con la Germania e nel primo set spreca un sacco di occasioni per incanalare sui binari giusti l’incontro. Gli ucraini si superano, giocano punto a punto, trascinano i padroni di casa ai vantaggi e, dopo una serie infinita di set ball da una parte e dall’altra (ben dieci quelli sprecati dai verde-oro), vincono il primo parziale con il ...