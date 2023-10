Volley | Daniele Lavia | “Dobbiamo vincerle tutte | c’è stanchezza e non esprimiamo al massimo”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Giornata di vigilia per l’Italia al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale dimaschile, che ieri pomeriggio è stata sconfitta dalla Germania, occupa attualmente il secondo posto in classifica generale insieme a Cuba (3 vittorie, 9 punti) e si trova all’inseguimento dei tedeschi (4 successi, 12 punti). Ricordiamo che la kermesse mette in palio due biglietti per i Giochi, gli azzurri si giocheranno il tutto per tutto contro Iran, Cuba e Brasile (all’inseguimento con 3 vittorie e 7 punti). Gli azzurri torneranno in campo venerdì 6 ottobre (ore 18.30) per sfidare i persiani.ha analizzato la situazione attraverso i canali federali: “Dispiace per aver subìto la prima sconfitta in questo torneo così importante; d’altronde conoscevamo il valore dei nostri avversari e soprattutto ...

Comincerà venerdì 6 ottobre il Mondiale messicano di beacha Tlaxcala, Apizaco e Huamantla che, come per ogni edizione preolimpica, metterà in palio un ... Allenata oggi daDi Stefano, la ...Ieri la sfida del torneo preolimpico di pallavolo maschile ha visto la prima sconfitta dell' Italia da parte della Germania , in cui la nazionale ha ceduto per 3 - 1 . Lo schiacciatoreLavia è intervenuto per raccontare le sue sensazioni. Il giocatore della Trentino ha detto: ' Dispiace per aver subìto la prima sconfitta in questo torneo così importante. D'altronde ...

Lo schiacciatore azzurro, dopo la sconfitta con la Germania e alla vigilia delle sfide con Iran, Cuba e Brasile, carica i compagni e promette "ci metteremo l'anima" ...Venerdì 6 ottobre in Messico in tre sedi Tlaxcala, Huamantla e Apizaco al via il 14° Mondiale di Beach Volley, gare in diretta su Volleyball World TV ...