Volley | batosta per l’Italia nel ranking | il ko contro la Germania costa punti pesanti E la corsa verso le Olimpiadi…

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023)ha perso per 3-1lanella quarta partita del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale dimaschile non è riuscita a tenere testa agli scatenati teutonici guidati dall’indemoniato Georg Grozer e si è complicata il cammino nella kermesse che mette in palio due pass per i Giochi. Gli azzurri condividono il secondo posto nella Pool con Cuba a quota 3 successi (9), all’inseguimento della(4 vittorie, 12) e davanti al Brasile (3 affermazioni, 7). Tutto si deciderà nel fine settimana durante il quale i Campioni del Mondo affronteranno Iran, Cuba e Brasile. Stessi incroci anche per i caraibici e i padroni di casa. Laè sulla carta attesa dalle ...