Volendam-Utrecht venerdì 06 ottobre 2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Cinque sconfitte e un pareggio per ilin sei partite mentre l’ne ha giocata una in più raccogliendo una sola vittoria contro l’Heracles Almeno e sei sconfitte. La classifica ovviamente è molto brutta per entrambe ma particolarmente per la squadra ospite che era partita con obbiettivi diversi e che comunque nel 2022-23 aveva InfoBetting: Scommesse Sportive e