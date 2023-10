Virginia Raggi | «È una vergogna la Roma che si fa sponsorizzare dagli arabi»

Virginia Raggi : 'Lo sponsor arabo della Roma è una vergogna' Nemmeno un attimo di esitazione. "Questa storia è una vergogna", sbotta Virginia Raggi a La Repubblica. Oggi consigliera d’opposizione...

Virginia Raggi sogna le Europee. Ultima partita per l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, le sta provando tutte per non scomparire dalla scena politico-mediatica. “Bruxelles - è il caso di dirlo - val ...

Virginia Raggi sogna le Europee. Ultima partita per l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, le sta provando tutte per non scomparire dalla scena politico-mediatica. “Bruxelles - è il caso di dirlo - val ...

Virginia Raggi iperattiva. Prossimo step? Le Europee La giungla di Roma non le è bastata - ora sogna Bruxelles Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, le sta provando tutte per non scomparire dalla scena politico-mediatica. “Bruxelles - è il caso di dirlo - val ...

Rifiuti - taxi introvabili e parchi usati come vespasiani Così l'eredità di Virginia Raggi mette a rischio il Giubileo Non è (solo) un discorso politico. Da decenni si assiste ad un progressivo degrado di Roma, Capitale d’Italia, vetrina della nostra Nazione. Il ...