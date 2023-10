Violenza di genere | il ruolo dei centri per uomini maltrattanti nel cambiamento culturale

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’ennesimo femminicidio, quello di Klodiana Vefa da parte dell’ex marito, lascia un amaro in bocca misto all’odore forte di polvere da sparo. Due anni fa il divorzio in Albania mai trascritto in Italia, poi i continui litigi per la gelosia di lui, fino alla sera di giovedì 28 settembre, quando Klodiana è uscita di casa intorno alle 20 per vedere un’amica. Ma l’uomo, che l’ha uccisa poco dopo con tre colpi di pistola, non riusciva proprio ad accettare che lei uscisse con le amiche. La loro condizione di separati in casa faceva sì che, già da molto tempo, per Klodiana le proprie mura fossero una gabbia fatta di gelosia estrema e. Quella sera, Alfred Veda, prende la pistola, esce per strada e uccide l’ex moglie. I dati: 90 donne uccise nel 2023 fino al 1 ottobre Secondo l’ultimo report del Viminale, dal 1 gennaio al 1 ottobre 2023 le donne uccise quest’anno sono ...