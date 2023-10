Violentarono e filmarono 15enne poi morta suicida | a processo La vittima scrisse | “Non posso lottare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Costrinsero unaa fare sesso di gruppo egli abusi. Due anni dopo lo stupro la ragazzina si tolse la vita. Dopo oltre sei anni dai fatti è stato fissato ilper la violenza sessuale di gruppo e la diffusione del video che portarono al suicidio, il 18 maggio 2017, un’adolescente dell’Agrigentino, che si tolse la vita lanciandosi nel vuoto dalla rupe Atenea di Agrigento. Il giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Marco Gaeta, ha rinviato a giudizio due dei ragazzi che ne abusarono. Devono rispondere di violenza sessuale aggravata e diffusione di materiale pedopornografico. Per questo secondo reato (di competenza della procura distrettuale) le indagini della Squadra mobile di Agrigento sono coordinate dalla procura di Palermo e non da quella agrigentina. Ilper i due maggiorenni ...