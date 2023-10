Vincenzo Lancia | un arrembante costruttore di sogni

News correlateDe Luca va alla Festa dell'Unità Epesanti attacchi al suo partito Masochismo. Ovvero invitareDe Luca, presidente della Campania, alla Festa dell'Unità. ...Alassiowood, il gruppo Facebook goliardico e satiricol'iniziativa solidale "Alassiowood 100 km per la Ricerca": il ricavato verrà interamente ... VelioDegola (Psicoterapeuta) forniranno ...

Vincenzo De Luca va alla Festa dell'Unità E lancia pesanti attacchi al suo partito - ItaliaOggi.it Italia Oggi

De Luca contro il Pd (maleducati) lancia un suo progetto TGLA7

«Se non arrivano i fondi c'è il rischio che oltre 200 comuni in Campania vadano in dissesto». È l'allarme che lancia il governatore Vincenzo De Luca, ieri ...Da Torino arrivano ancora segnalazioni di erba alta, da largo Vincenzo Lancia ai giardini di Arvier. Dalle valli di Lanzo arrivano invece immagini di code al numero WhatsApp della rubrica “Dal vostro ...