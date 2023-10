Villeroy Bce | non c' è più motivo di alzare ancora i tassi

Il governatore della Banca di Francia e membro del board della, Francoisde Galhau, ritiene che la Banca centrale europea abbia concluso il suo ciclo rialzista. "Oggi penso che non ci sia ragione per un ulteriore rialzo dei tassi", ha detto in un'...Sempre in tema di banche centrali sono in agenda i discorsi di due componenti della Fed (Mester e Bostic) e di due membri della(Lane e). Sul fronte macro negli Usa un primo assaggio ...

Il governatore della Banca di Francia, Villeroy de Galhau, ritiene che la Bce abbia concluso il suo ciclo rialzista. Non c'è ragione per un ulteriore rialzo dei tassi, ha detto in un'intervista.Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del board della Bce, afferma che la Bce ha concluso il suo ciclo rialzista. L'inflazione è buona, ma l'aumento dei costi di fin ...