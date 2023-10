Villa Borghese – Terminato sgombero Polizia locale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono appena terminate le operazioni di pulizia, coordinate dalle pattuglie del II Gruppo Parioli delladi Roma Capitale all’interno del parco di, dove è stata messa in sicurezza una cabina Acea a pochi metri da via Pinciana. Gli agenti sono intervenuti per un manufatto, adibito al servizio di erogazione idrica della zona occupato abusivamente. Questa mattina, non avendo trovato nessuno all’interno, si è proceduto tramite mezzi Ama alla pulizia dell’area, con la rimozione di diversi metri cubi di rifiuti, giacigli e bottiglie di vetro. Personale di Acea ha provveduto anche a richiudere gli accessi alla cabina, al fine di scongiurare nuovi insediamenti. (Com/Red/Dire)