Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2023 ore 18 | 45

(Di giovedì 5 ottobre 2023)DEL 5 OTTOBRE 2024 ORE 18.35 claudio veloccia BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA SALARIA E CASSIA BIS MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRAFIUMICINO ED AUTRELIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA APRILIA DIREZIONE LATINA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA DIREZIONE MENTANA IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VILLANOVA E TIVOLI DIREZIONE CASTEL MADAMA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATYO ...