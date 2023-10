Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)DEL 5 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA IN VIA CASSIA TRAFFICO TRALLENTATO ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA PRENESTINA DOVE SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREIZONE PONTE DI NONA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE, CHE PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA ...