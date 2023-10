Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)DEL 5 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE TRA VI AARDEATINA E VIA TUSCOLANA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VI ACASILINA CODE A TRATTI TRA BORGATA FINOCCHIO E IL RACCORDO ANCHE QUI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CODE SU VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E VIA DELLA FALCOGNANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PER I CANTIERI A FRASCATI NELLA GIORNATA DI OGGI TRA LE 13 E LE 16 CHIUSURA AL TRANSITO VIA CAIROLI ALL’ ALTEZZA DI VIA DELL’OLMO FINO A PIAZZA CASINI PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOGNARIA È TUTTO DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ...