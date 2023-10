Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)DEL 5 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PROINCIPALI ARTERIE DELLASUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA INFINE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E VIA DELLA FALCOGNANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA È TUTTO DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral