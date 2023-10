Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)DEL 5 OTTOBREORE 07.50 LT-FR SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE PARTIAMO DA LATINA CODE A BORGO FAITI E BORGO PIAVE, IN DIREZIONE LATINA INCOLONNAMENTI SU VIA PONTINA TRA LA MIGLIARA 43 E LA STRADA DEL PICCARELLO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTADINO RALLENTAMENTI SU VIA EPITAFFIO, VIA CESARE AGUSTO E VIA CARLOGNOLI IN DIREZINE DI VIALE XXI APRILE INFINE PER CHI E DIRETTO VERSO LA CAPITALE CODE A TRATTI TRA ANZIO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONEORA FROSINONE CODE A TRATTI SULLA VIA PER FIUGGI, DA VIA BOTTE ALLA ROTATORIA, CODE A TRATTI SU VIA DEI MONTI LEPINI, TRA VIA VALLE FIORETTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTADINO INFINE CODE SU VIA MARIA IN ENTRAMBE LE ...