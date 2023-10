Via all’ispezione giudiziale Si stringe il cerchio intorno alla Santanchè

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) È rimasta solo la ministra al Turismo Danielaa ritenere “chiarite” le sue vicende imprenditoriali prima di entrare a fare parte del governo. Il Tribunale di Milano ha deciso ieri di dare il via liberadella sua ex società, Visibilia Editore, e a Palazzo Chigi si dice che anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stia perdendo la pazienza. Il Tribunale di Milano ha deciso di dare il via liberadell’ex società della ministra del Turismo Santancè, Visibilia Editore. Nella camera di consiglio dopo l’udienza del 28 settembre i giudici Amina Simonetti, Maria Antonietta Ricci e Alima Zana, con un lungo dispositivo che elenca diverse irregolarità, hanno decretato l’ispezionedella holding quotata del disastrato ...