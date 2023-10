Vertice Cpe di Granada | Meloni vede Zelensky | sostegno di Roma fino a pace giusta Germania | leader Afd in terapia intensiva «per una puntura»

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina con i droni Shaed. Nelle regioni meridionali e a Sud-Est abbattuti da Kiev 24 veicoli senza pilota su 29. Il presidente ucrainooggi aaleuropeo: “La chiave per noi è rafforzare la difesa aerea, e c’è già una base per nuovi accordi con i partner”, sottolinea su Telegram. Corsa contro il tempo nello Stato indiano del Sikkim nel tentativo dei soccorritori per salvare i superstiti dell’ inondazione per lo straripamento di un lago himalayano, mentre il bilancio delle vittime è salito a 14 e quello dei dispersi a 102. La presidente slovacca Zuzana ?aputová si sarebbe opposta all’invio di ulteriore assistenza militare all’Ucraina, in seguito all’elezione del primo ministro filorusso Robert Fico. Il Giappone ha emesso un’allerta tsunami dopo un terremoto che ha colpito le ...