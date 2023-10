Ventuno morti sull’asfalto Ma Salvini si occupa di altro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nel giorno in cui tutta Italia segue con apprensione la tragedia accaduta a Mestre, con l’incidente di un pullman che ha provocato 21e 18 feriti, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteohadi cuirsi. Più delle pessime condizioni del guardrail, a disturbare il leader leghista è un “mi piace” messo su Facebook dalla giudice Iolanda Apostolico, colei che rispettando la legge ha smontato in men che non si dica il cosiddetto “Decreto migranti” licenziato dal governo. Nel giorno in cui tutta Italia segue con apprensione la tragedia accaduta a Mestre il ministro dei Trasportihadi cuirsi Riprendendo un articolo del sito affaritaliani.it in cui si legge che la giudice avrebbe apprezzato un post del marito con ...