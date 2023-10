Vasto incendio sulla tribuna della Ryder Cup | una nube nera ha coperto il cielo VIDEO

Ancora ignote le cause che hanno provocato l'. Al momento non si registrano feriti. L'nel golf e country club Marco Simone è divampato intorno alle 17.30 . Un'alta colonna di fumo si ...Unsta mandando in fumo il golf club dove si è disputata la Ryder Cup. Fiamme alte dieci metri e una coltre di fumo che toglie il respiro all'interno del Marco Simone. In questi minuti i ...

Lecce, vasto incendio a Santa Cesarea Terme: distrutta una discoteca, case evacuate. FOTO Sky Tg24

Croazia. Vasto incendio in un deposito di materie plastiche. Allarme per la nube tossica RaiNews

Una cosa improvvisa e fuori controllo, ma non ci sono stati danni alle persone. I vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente ...Un vasto incendio si è sviluppato ai piedi di Monte Pellegrino, nel Parco della Favorita a Palermo. Le fiamme si sono rapidamente propagate nella zona, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili ...