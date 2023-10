Valencia duro su Vinicius | “Indignati e sorpresi | chiediamo la rettificazione”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il comunicato della società spagnola in merito alla testimonianza diJr al tribunale di Madrid dopo il caso di razzismo della scorsa stagione al "Mestalla" di

Il tecnico toscano, cresciuto mangiando il panedelle serie minori, rappresenta per molti il ... Dopo il fallimento di, c'è da starne certi, la grinta non mancherà e al Velodrome i tifosi ...Archiviata la non felice parentesi ala inizio anno, l'ex centrocampista azzurro è atteso ... ha però ha scelto di provare a teneree affidarsi a un uomo di polso, grinta e personalità, ...

Cori razzisti a Vinicius, il Valencia duro: "Combattere senza bugie" Footballnews24.it

Valencia-Real Sociedad, le probabili formazioni: Sadiq vs Hugo Duro. Ok Almeida Mediagol.it

Di seguito, è arrivato un duro comunicato del Valencia: "Il Club desidera esprimere la sua sorpresa, rifiuto e indignazione" - l'attacco della società spagnola dopo le parole rilasciate da Vinicius in ...Con Socios.com i possessori di gettoni digitali hanno avuto accesso a ogni angolo dell'impianto compreso il campo prima della partita ...