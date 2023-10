USA | richiamati 300mila skate elettrici dopo almeno 4 morti e numerose lesioni

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’azienda statunitenste Future Motion ha richiamato tutti i modelli diad una ruota Onewheel: è successole segnalazioni di quattro decessi e diversi casi diai danni dei consumatori in un periodo compreso tra il 2019 e il 2021. I danni includevano commozioni cerebrali eal cervello, paralisi, fratture e danneggiamento dei legamenti. La US Consumer Product Safety Commission, agenzia indipendente del governo statunitense che ha l’obiettivo di difendere la sicurezza dei consumatori occupandosi dei prodotti e servizi a rischio, ha avvertito tutti gli utilizzatori di sospendere l’uso degliOnewheel, suggerimento recepito dalla stessa azienda che ha deciso, in cooperazione con la CPSC, di ritirare i modelli. Il motivo è che, secondo quanto ...