USA | novità sul muro con il Messico | ora Trump si aspetta le ‘scuse’ da Biden

Leggi su notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) USA, arrivano importantiper quanto riguarda ilcon il: adesso è Donaldche sidelle scuse da parte di JoeOramai negli USA non si sta parlando d’altro se non della vicenda che riguarda ilal confine con il. In particolar modo della retromarcia da parte di Joe. L’attuale numero uno del Paese, infatti, ha deciso di rilanciare ilcon il paese del Nordamerica. In questo modo “sposando” le idee da parte del suo rivale di sempre, ovvero Donald. Allo stesso tempo, però, non si è fatta attendere la frecciatina di quest’ultimo. Ma di questo ne discuteremo più avanti. L’amministrazione diè pronta a bypassare ben 26 ...