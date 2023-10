Usa | Biden rilancia il muro con il Messico | ok ad altri 32 chilometri | Non potevo fermare l' uso dei fondi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Leggi Anche Dieci muri famosi che hanno segnato la storia Il prolungamento delUsa -La costruzione riguarderà la contea di Starr, in Texas, che fa parte di un settore molto trafficato ...

"E' così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine" ...

Leggi Anche Dieci muri famosi che hanno segnato la storia Il prolungamento del muro Usa - Messico La costruzione riguarderà la contea di Starr, in ...

USA, arrivano importanti novità per quanto riguarda il muro con il Messico : adesso è Donald Trump che si aspetta delle scuse da parte di Joe ...

Leggi Anche Dieci muri famosi che hanno segnato la storia Il prolungamento del muro Usa - Messico La costruzione riguarderà la contea di Starr, in ...

... al fine di prevenire gli ingressi illegali negli Stati Uniti nelle aree del progetto', ha dichiarato Alejandro Mayorkas, segretario del dipartimentodella Sicurezza interna. Peril muro '...... responsabili, secondo Lopez Obrador, di esercitare pressioni sul governo di Joe. Il ... oppiaceo che sta causando migliaia di morti negli. Il presidente messicano ha commentato la diffusione ...

Per il congresso Usa Biden spera in uno speaker repubblicano pro Ucraina: chi sono i papabili più vicini a… Il Fatto Quotidiano

Joe Biden fa marcia indietro sul muro di Donald Trump al confine col Messico: la sua amministrazione bypasserà 26 leggi federali (alcune in materia ambientale) per costruire… Leggi ...Il democratico Joe Biden ha deciso allungare di altri 32 chilometri il muro che divide gli Usa dal Messico in risposta alla crescente ondata migratoria. Il muro col Messico è stato uno dei cavalli di ...