Usa | Biden costruirà altri 32 metri di muro al confine con il Messico

Leggi Anche Dieci muri famosi che hanno segnato la storia Il prolungamento del muro Usa - Messico La costruzione riguarderà la contea di Starr, in ...

"E' così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine" ...

Nell'annuncio indicato dalla "Gazzetta Ufficiale" americana non sono state fornite mappe geografiche , presumibilmente per non scatenare ...