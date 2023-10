Up&UP scelto da Soleto

(Di giovedì 5 ottobre 2023) per la comunicazione social organica Up&UP, agenzia del gruppo NUZO, certificata Google Premier Partner e specializzata nel supportare le PMI ad ottenere risultati concreti e misurabili grazie al Digital Marketing, curerà la comunicazione social organica di tutti i canali social aziendali diSpA, azienda leader da oltre 30 anni nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti e sistemi di telecomunicazione, elettrici e di efficientamento energetico su tutto il territorio nazionale nel mercato industriale, commerciale, civile e residenziale. Up&Up supporteràper ampliare la portata del suo pubblico attraverso la comunicazione organica sui social media. Per raggiungere questo obiettivo, la società del gruppo NUZO ha sviluppato una strategia social content affidabile, chiara e condivisa, atta a redigere dei piani ...

ROMA - l'offerta UP&GO soddisfa le esigenze dei clienti Dacia , ovvero acquistare un'auto nuova perfettamente equipaggiata (UP), ottenendo la ...

Riconfermata e potenziata l'area Start -e Scale -Innovation nel nuovo ingresso Est. Imprese e investitori avranno una nuova e più ampia piattaforma di dialogo per far crescere la nuova ...Si chiama ridaje. Provaci di nuovo. È una startup che si prende cura dei tanti spazi di verde pubblico abbandonati. Quelli di cui non si occupa nessuno. Lo fa e chiede contributi al vicinato, agli ...

Calendario Avvento Beauty 2023: i migliori tra skincare, make up e profumi per aspettare Natale in bellezza Grazia

Sky Up the Edit, il progetto di Sky per promuovere l’inclusione digitale nelle scuole Sky Sport

Sky Up The Edit è un progetto didattico che coinvolge studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni, con l’obiettivo di sviluppare le loro competenze digitali e di farli riflettere sui valori dello ...Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe saranno regolarmente al volante della i20 N Rally1 numero 11 per cercare di replicare il successo ottenuto alla fine del 2022. I belgi riuscirono a dare uno dei ...