Uomini e Donne | Manuela Carriero svela quali ex tronisti del passato le sono particolarmente piaciuti | le sue parole

(Di giovedì 5 ottobre 2023), la nuova tronista di, si è raccontata in una recente intervista rilasciata amagazine, la rivista ufficiale del programma. L’ex concorrente di Temptation Island – a cui ha preso parte insieme all’ex fidanzato Stefano Sirena, salvo poi iniziare una relazione con il tentatore Luciano Punzo – ha spiegato il motivo per cui ha deciso di partecipare al dating show., infatti, vorrebbe farsi conoscere meglio e al contempo sconfiggere la sua timidezza. Ovviamente, spera di incontrare adla persona che le “sconvolga la vita e non vada più via”. Il suo uomo ideale, però, non deve essere il cosiddetto uomo “cresciuto nella bambagia”, ma una persona “che sappia bene cosa vuole, ...