Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 5 10 23

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Siamo tutti d’accordo nel ritenere che a Michele Longobardi non piaccia Manuela Carriero, e che fuori daFORSE ci avrebbe preso un caffè, perché comunque Manu esteticamente è una bella donna, ma poi non l’avrebbe mai richiamata? No, perché questa sensazione, molto netta, ce l’ho dall’inizio, ma tutto il discorso fatto oggi dal corteggiatore alla tronista era così crudelmente chiaro che mi chiedo come lei abbia potuto non fare una piega e, anzi, essersi messa lì a dire: “dai, speriamo che ti faccio cambiare idea“… MA COME SCUSA! Cioè, quello ti ha detto che sei moscia, che non sei intraprendente, che sei una che si accontenta, che deve capire se gli piaci perché se sei così moscia non avete futuro, che non hai manco la cazzimma per fare la tronista perché hai un carattere sostanzialmente debole, E TU HAI QUESTA NON REAZIONE? Ecco, io ...