Uomini e Donne | anticipazioni 5 ottobre | nuovo bacio per Beatriz Brando prende una decisione drastica

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 ottobre 2023): nella puntata di oggi vedremo che la nuova corteggiatrice potrà ritrovare il sorriso (in parte) e chene farà inviperire un’altra. Novità anche per Manuela Carriero e ci sarà uno scontro tra un cavaliere e una dama.: esterne e un’elimunazione per. E’ già finita tra Manuela e Carlo? Il tronista pronipote di Laura Ephrikian rirà ad uscire con, che si era mostrata contrariata dal fatto lui non glielo avesse più chiesto, e l’ha baciata. Peròha visto in esterna anche una corteggiatrice di nome Silvia, che ha iniziato a frequentare dopo. Le due contendenti ...