Un posto al sole | anticipazioni 6 ottobre | Marina e Roberto faranno una proposta a Ida

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Venerdì 62023, su Rai Tre, altro appuntamento con Unal. La nuova puntata della soap, vedrà la luce dei riflettori puntati principalmente suchea Ida, la mamma biologica del piccolo Tommaso, un’importante. Nunzio non riuscirà a togliersi dalla mente Rossella, lo chef cercherà di mettersi in contatto con lei per un confronto. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando nei dettagli della nuova trama dello sceneggiato ambientato a Napoli. UnalNella messa in onda di Unaldi venerdì 62023 l’attenzione sarà focalizzata su ...