Un nuovo genocidio armeno Il doppiopesismo della UE e le interferenze degli USA

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sull’Armenia pende l’ennesima tragedia, che da disastro umanitario minaccia di trasformarsi in. La memoria corre ai fatti di un secolo fa, quando l’Impero Ottomano deportò e sterminò più di un milione di armeni. Ora sono proprio gli alleati dei turchi, gli azeri, ad aver costretto all’esilio centomila persone che vivevano nel Karabakh. Si discute ancora su chi sia oggi effettivamente il carnefice e in che misura sia responsabile: per adesso si può soltanto osservare come in questa situazione Baku faccia i propri interessi, Washington si comporti con ambiguità e Bruxelles con estremo cinismo. Strozzati lentamente da uno blocco stradale L’enclave armena nel Nagorno Karabakah ha un solo punto di collegamento con la madrepatria, il cosiddetto corridoio di Lachin. Per tutto il 2023, l’Azerbaigian ha limitato e reso progressivamente sempre più difficile il ...