Un libro ricorda Marzio Tricoli a vent’anni dalla scomparsa La presentazione a Palermo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A, la Fondazione Giuseppe epubblica unche raccoglie documenti, foto e testimonianze in memoria di, avvocato e parlamentare regionale di Alleanza nazionale che il 18 febbraio 2003, a soli 38 anni, morì stroncato da una fuga di gas, non prima di aver messo in salvo la moglie e i figli. Il volume, curato da Tommaso Romano,– La primavera della Destra, edizioni Ex libris, sarà presentato a, lunedì 16 ottobre alle ore 17, a Villa Malfitano. Ilin ricordo diLe 174 pagine, realizzate con il contributo dell’Assessorato regionale Beni culturali e ...

"Non so che mi volevano dare, antidepressivi, pastiglie rifiutai tutto",. "Mi facevano ... Ha avviato una raccolta fondi per potersi permettere le protesi, con la fidanzata ha scritto un......qui LA 2A EDIZIONE DEL BEST SELLER INVESTIRE IN MATERIE PRIME E' appena uscito il nuovodi ...SUBITO CLICCA QUI PER ORDINARE SU AMAZON CLICCA QUI SE LO VUOI ORDINARE DALL'EDITORE HOEPLI: ...

Un libro ricorda Marzio Tricoli a vent'anni dalla scomparsa Tiscali Notizie

Un libro ricorda Claudio Ghezzi, re della Grigna Montagna.tv

Esce il 6 ottobre per Solferino, in libreria e in edicola, il romanzo della scrittrice triestina. Una donna sola scrive a chi ama: Vi ricorda qualcosa Forse. Ma il messaggio questa volta è un altro ...In un libro il carteggio della fisica austriaca con il chimico tedesco Otto Hahn partner della scoperta che si aggiudicò l’ambito riconoscimento ...