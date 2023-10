Un ago nel cervello | infanticidio fallito | la scoperta 80 anni dopo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) È possibile vivere per 80con un ago conficcato nelsenza sapere della sua esistenza e senza aver mai avvertito alcun dolore? A quanto pare sì. Una donna ha trascorso tutta la sua vita con un ago di 3 centimetri conficcato in testa. Laè stata fatta, come sempre, per caso dai dottoriaverla sottoposta a un esame Tac. Secondo quando si riferisce The Guardian, l'ipotesi più probabile suggerita dai medici è che l'anziana signora proveniente dalla Russia sia stata vittima di unda parte dei suoi genitori. I sanitari hanno poi dichiarato che non proveranno a rimuovere l'ago per evitare di causare ulteriori d. "Questi casi non erano affatto rari, durante glidella carestia", aveva dichiarato mercoleì ...

Il cantante Viktor Tsoj,film ' Igla ' (ossia: '') usa le mosse di Bruce Lee, mentre il personaggio centrale del fantasy ' Urod ' (ossia 'Il Mostro'), interpretato da Nikita Vysotskij, figlio ...We received this emergency message about ten minutes. We are continually watching our wire. I ... Tanto di cappello a Bob Sievers per la sua flemma e compostezzaparlare in diretta durante ...

Ha vissuto per 80 anni con un ago nel cervello, l'incredibile caso di una donna russa AGI - Agenzia Italia

I genitori tentano di ucciderla: lo scopre 80 anni dopo quando le trovano un ago nel cervello Today.it

Per questa dodicesima edizione nel ternano sono previste visite ad Arrone e Casteldilago. Ad Arrone l’itinerario partirà da piazza Garibaldi, dove si visiterà la chiesa di Santa Maria Assunta, per ...Il leader del partito di ultradestra è stato trasportato d’urgenza in ospedale in Baviera mercoledì sera. La procura di Iglolstadt ha avviato un'indagine: si ipotizza il reato di… Leggi ...