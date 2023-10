Un 82enne uccide la moglie malata e poi si spara | l’uomo trovato agonizzante è poi morto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Hato allae poi si è ucciso con la stessa arma. I protagonisti di questa vicenda sono una coppia di anziani della provincia di Parma, Eleonora Moruzzi, 83 anni e Bernard Zucconi, 82 anni. Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di mercoledì 4 ottobreha ucciso laa colpi di pistola, per poi rivolgere l’arma contro se stesso ersi. I due sono stati ritrovati all’ingresso della loro villa a Bardi da alcuni vicini e parenti., ancorae con in pugno l’arma del delitto, è stato recuperato dall’elisoccorso di Pavullo che lo ha trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, dove è deceduto poche ore dopo. Per la donna non c’è stato niente da fare, all’arrivo dei soccorsi era già ...