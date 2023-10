Ultime Notizie Roma del 05-10-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in macchina in apertura nuova attacco di Mosca con droni sulle regioni meridionali di Oreste Nicolai lo Stato maggiore delle forze di chi ha suonato che le difese aeree ucraine hanno abbattuto 24 di 29 velivoli lanciati sul loro territorio durante la notte brucia Continua con i suoi tentativi di distruggere il porto le altre infrastrutture del Sud stati minando il terrore anche nelle regioni centrali si legge in una dichiarazione dell’aviazione Ucraina 30 Intanto circa 10000 cv 2 decine di migliaia quelle rimasti feriti in Ucraina dall inizio dell’ invasione russa Nel febbraio del 2022 È questa la stima sul numero di vittime tra la popolazione contenuta nel rapporto della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite secondo il quadrante dei ...