Ultime Notizie Roma del 05-10-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno coprito in Ucraina non si fermano gli attacchi se entrambi i fronti mentre Chi è che tenta di riconquistare i territori occupati i russi non risparmia animatrice attacchi in particolare durante la notte nel sud del paese Intanto questa mattina il presidente è volato in Spagna Dove a Granada parteciperà al vertice della comunità politica europea il nostro obiettivo comune garantire la sicurezza e la stabilità della nostra casa comune ha detto zielinski aggiungendo stiamo insieme ai partner per migliorare l’architettura di sicurezza Europea in particolare la sicurezza regionale e la Presidenza del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’accordo raggiunto ieri a bruciare tu la posizione negoziale sul regolamento storie e soddisfatta di un testo che fa molto più ...