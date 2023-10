Ultime Notizie Roma del 05-10-2023 ore 11 | 10

(Di giovedì 5 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale a Mestre in provincia di Venezia di 21 morti tra cui due bambini e 15 feriti il bilancio del tragico incidente bus caduto dalla cavalcavia della Vespa lo rende noto la prefettura a bordo del c’era un gruppo di turisti stranieri tra cui ucraini francesi croati e tedeschi che stava rientrando a Marghera dopo essere stata a Venezia il mezzo è precipitato dopo aver toccato i fili dell’Elettricità facendo un volo di circa 30 metri tra le prime ipotesi dell’incidente forse un malore dell’autista un quarantenne italiano anche lui tra le vittime non ci sarebbe traccia di alcuna frenata il sindaco di Venezia Luigi brugnano l’immane tragedia disposto in lutto cittadino la procura di Venezia aperto un’inchiesta terremoto politico parlamentare degli Stati Uniti lo speaker ...

... in Armenia - Reuters A Erevan non giungono buone. Ma pochi speravano in un avvio negoziale ... Mostrano leimmagini registrate prima dell'attraversamento del corridoio di Lanchin, cinque ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito Arriva la seconda ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina, Crosetto su aiuti a Kiev: "Risorse non sono illimitate". LIVE Sky Tg24

Guerra tra Ucraina e Russia, ultime notizie: la Slovacchia pronta a fermare l’invio di armi e aiuti a Kiev Virgilio Notizie

In full game uniform, Max Scherzer walked up the runway to the Rangers clubhouse Wednesday afternoon, more than three hours before game time, and twice emphatically shouted “finally.” This was good ...Il Team Europe ha conquistato la Ryder Cup 2023, sconfiggendo il Team Usa per 16,½ a 11½ al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. Una settimana che ha visto Roma Capitale del golf mondiale… Le ...