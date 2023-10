UEFA Youth League | 2ª giornata | risultati e classifiche Pari Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’Primavera non riesce proprio a vincere la sua prima partita in. I nerazzurri di Cristian Chivu pareggiano con il Benfica per 1-1 e salgono a 2 punti nel Gruppo D. Ecco la situazione generale nella competizione. GRUPPO A Manchester United-Galatasaray 3-0 Copenhagen-Bayern Monaco 3-2 CLASSIFICA: Copenhagen 6, Bayern Monaco 3, Manchester United 3, Galatasaray 0 GRUPPO B Lens-Arsenal 1-0 PSV-Siviglia 1-1 CLASSIFICA: Lens 6, PSV 4, Siviglia 1, Arsenal 0 GRUPPO C Napoli-Real Madrid 0-4 Union Berlino-Braga 1-4 CLASSIFICA: Real Madrid 6, Braga 6, Union Berlino 0, Napoli 0 GRUPPO D-Benfica 1-1 Salisburgo-Real Sociedad 5-2 CLASSIFICA: Salisburgo 4,2, Benfica 2, Real Sociedad 1 GRUPPO E Celtic-Lazio 1-1 Atletico Madrid-Feyenoord 1-2 CLASSIFICA: Feyenoord 6, ...