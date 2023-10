Udinese | Sottil sbotta | «Sembra sia un obbligo rompere i c… i»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Empoli di Serie A. I dettagli Il tecnico dell’Andreaha parlato alla vigilia dell’Empoli. LE PAROLE – «Per far prendere forma ai calciatori devono giocare, la vedo così. L’assenza di Samardzic ha iniciso, purtroppo ha avuto qualche problema, anche se lì qualche giornalista ha messo zizzania, ogni tantosia uni co…..i, ho letto che per qualcuno avrebbe avuto la febbre, Samardzic l’ha avuta, senza condizonale. Chi lo ha scritto e ascolterà queste parole gli arriverà dritto il messaggio. Pereyra è stato ripreso volutamente perchè sono state valutazioni chiare in mezzo al chiaro, sono statei presi giocatori pronti come Pereyra e Payero».