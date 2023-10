Ucraina-Russia | le notizie di oggi | Zelensky | «Attacco russo a Kupiansk | 48 morti | crimine brutale della Russia» Morto anche bimbo di 6 anni

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 5 ottobre, in diretta. Michel al presidente ucraino: «Prepariamo nuovo pacchetto di aiuti». Shoigu: ...

(Adnkronos) – La prima fase, quella dell'isolamento della Russia e delle sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina, ha dato l'illusione di ...

«Questa è la guerra più importante nel mondo occidentale. Facciamo di tutto per fare in modo che questa diventi l’ultima guerra non solo in ucraina ...