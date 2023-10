Ucraina-Russia | le notizie di oggi | Putin | avevo proposto adesione a Nato | ma rifiutata Sale a 51 il bilancio di vittime a Kupiansk

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Lesulla guerra indi giovedì 5 ottobre, in diretta. Michel al presidente ucraino: «Prepariamo nuovo pacchetto di aiuti». Shoigu: «Reclutati 38mila volontari»

(Adnkronos) – aerei finti disegna ti sulla pista d'atterraggio e navi ridipinte in modo da sembrare più piccole. La Russia stanno ricorrendo anche a ...

(Adnkronos) – "Non siamo stati noi a iniziare la cosiddetta guerra in Ucraina, al contrario, stiamo cercando di porvi fine". Lo ha detto il ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 5 ottobre, in diretta. Michel al presidente ucraino: «Prepariamo nuovo pacchetto di aiuti». Shoigu: ...

05 ott 13:43 Zelensky: "Se si congela la guerra, rischio che Mosca attacchi altri nel 2028" Se ci sarà una pausa o un congelamento dell'aggressione contro l'Ucraina, la Russia riuscirà ad adattarsi ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky arrivato a Granada la Repubblica

Kiev: un attacco russo ha colpito un negozio di alimentari a Kupiansk, 51 morti tra cui 6 bambini - La Slovacchia congela gli aiuti all'Ucraina fino al nuovo governo - La Slovacchia congela gli aiuti all'Ucraina fino al nuovo governo RaiNews

