Ucraina-Russia | la guerra costa a tutti | la partita economica

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La tenuta di Mosca e quella della coalizione internazionale pesano sul destino di Kiev La prima fase, quella dell’isolamento dellae delle sanzioni internazionali per lain, ha dato l’illusione di poter chiudere i conti con Putin facendo collassare Mosca sul piano economico. Le ripercussioni dell’isolamento ci sono state, e sono evidenti nei numeri, ma non sono state tali da spingere il Cremlino a fermare le operazioni belliche. Così come ci sono state conseguenze più contenute, rispetto alla crisi globale paventata da molti, per le economie occidentali. La seconda fase, quella del finanziamento delle macchine militari sta portando però a un progressivo affaticamento, che cresce insieme all’assuefazione delle opinioni pubbliche. Con differenze sostanziali sui due fronti ma con un fattore comune: la ...