Ucraina | Putin | “Stiamo costruendo un nuovo mondo”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La tregua per la guerra inè ancora lontana. Le forze russe hanno abbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato il il sindaco della città, Sergei Sobyanin: “È stato registrato il tentativo di due droni da combattimento di volare in città. Entrambi sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Uno L'articolo proviene da Il Difforme.

Nel suo discorso Valdai International Discussion Club., l'uomo forte del Cremlino ha delineato la sua visione del mondo moderno e le prospettive per ...

(Adnkronos) – "Non siamo stati noi a iniziare la cosiddetta guerra in Ucraina, al contrario, stiamo cercando di porvi fine". Lo ha detto il ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 5 ottobre, in diretta. Michel al presidente ucraino: «Prepariamo nuovo pacchetto di aiuti». Shoigu: ...

Con l'operazione militare speciale in"stiamo difendendo la nostra civiltà", è tornato a sostenere. "Non so che tipo di civiltà venga difesa da coloro che sono in prima linea, ma noi ...... "Mancano le risorse e il consenso"più vicina alla Ue: ostacolo osvranisti dell'Est Scintille nel governo sul nuovo invio di armi a Kiev La ferrovia diper collegare Mariupol alla ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin: "L'Occidente ha ignorato le proposte della Russia”. 50 morti in un ... la Repubblica

Kiev: un attacco russo ha colpito un negozio di alimentari a Kupiansk, 51 morti tra cui 6 bambini - Mykhailo Podolyak: la strage di Kupiansk "sia un promemoria" - Mykhailo Podolyak: la strage di Kupiansk "sia un promemoria" RaiNews

I piani di Putin per il trasferimento della flotta russa non si fermano ... L'annuncio e il trasferimento provvisorio a Novorossijsk avviene dopo una serie di attacchi dell'esercito ucraino contro la ...(Adnkronos) – “Non siamo stati noi a iniziare la cosiddetta guerra in Ucraina, al contrario, stiamo cercando di porvi fine”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento al Valda ...