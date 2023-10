Ucraina | presidente Slovacchia ferma nuovi aiuti a Kiev Giappone | terremoto magnitudo 6 in mare | possibile tsunami

Al ritorno dagli Stati Uniti, dove ha parlato all’Assemblea dell’Onu, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nomina to Andriy Shevchenko come ...

Il pallone d’oro 2004, ex attaccante del Milan ed ex ct dell’ Ucraina , Andry Shevchenko , è stato nominato dal presidente Volodymyr Zelensky suo ...

... non solo per indebolire l'Occidente, ma per 'globalizzare' la sua guerra con l'in modo che ... scelta che ha messo d'accordo sia Kurti che ilserbo, Aleksandar Vu i , il quale ha ......Joe Biden: tutto "questo mi preoccupa, ma so che c'è una maggioranza di membri della Camera e del Senato in entrambi i partiti che hanno detto che sosterranno i finanziamenti all'". ...

Ucraina, Zelensky su adesione all'Ue: "Colloqui potrebbero iniziare nel 2023" Sky Tg24

Ucraina, Zelensky visita le truppe al fronte Euronews Italiano

La presidente slovacca Zuzana Caputová si sarebbe opposta all’invio di ulteriore assistenza militare all’Ucraina, in seguito all’elezione del primo ministro filorusso Robert Fico. Lo riportano i media ...Preoccupato il presidente Joe Biden: tutto "questo mi preoccupa, ma so che c'è una maggioranza di membri della Camera e del Senato in entrambi i partiti che hanno detto che sosterranno i finanziamenti ...