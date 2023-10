Ucraina | Crosetto “Con Tajani piena e ottima sinergia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Leggo oggi su alcuni quotidiani che ieri avrei preso le distanze o addirittura attaccato frontalmente il mio collega degli Esteri e vicepremier, Antonio. Tutto quello da me detto ieri, in relazione a un nuovo pacchetto di aiuti da parte dell'Italia all', è, per fortuna, registrato e quindi verificabile, oltre che pronunciato in più d'uno consessi pubblici”. Lo afferma in una nota il ministro della Difesa Guido.“Quello che, in realtà, ho detto è che il Ministroha parlato della decisione politica in merito alla volontà di fornire ulteriori aiuti all'– prosegue -. Lo stessoha precisato che, però, poi è la Difesa la parte “tecnica”, cioè quella che deve individuare cosa dovrebbe o farebbe parte di questi aiuti. Quindi, ieri ...