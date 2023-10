Ucciso dopo festa in paese | si cerca un giovane irreperibile

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una scritta minatoria in lingua sarda è comparsa ieri a Lula, nel Nuorese, sul muro del vecchio cimitero, dietro la caserma dei carabinieri, ma è subito stata cancellata. A terra accanto alla scritta, ...

(Adnkronos) – Edgar Paez Cortes, presidente della squadra Colombia na del Tigres , è stato ucciso sabato scorso in seguito a un'agguato subito per ...

(Adnkronos) – Un motociclista di 40 anni è morto ieri mattina a Cave, in provincia di Roma , dopo essere stato travolto da un'Opel Corsa guidata da ...

Ha lottato tra la vita e la morte per 36 ore, poi il suo cuore ha ceduto. È morto nel pomeriggio all'ospedale di Nuoro Nico Piras, il 42enne di Lula, ...

Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di mercoledì 4 ottobre l'uomo hala ... dove è deceduto poche ore. Per la donna non c'è stato niente da fare, all'arrivo dei soccorsi era ...... coordinati dal Pm di Nuoro Ireno Satta, continuano a scavare nel passato della vittima sotto processo, insieme alla moglie, per il delitto del fratello Angelo Maria,nelle campagne di Lula il ...

Ucciso dopo festa in paese, caccia all'uomo in centro Sardegna Agenzia ANSA

Nuoro, regolamento di conti dopo festa di paese: ucciso ... Fanpage.it

Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Bitti, coordinati dal Pm di Nuoro Ireno Satta, continuano a scavare nel passato della vittima sotto processo, insieme alla moglie, per il delitto del ...Si è tenuto alla Prefettura di Napoli il vertice sullo sciame sismico ed il fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei, chiesto da tutti i Sindaci della zona.