Alla fine,ex dirigenti sono finiti in manette, e dovranno partecipare a un processo che si terrà a breve. Il CdA di, dal canto suo, aveva già provveduto ad allontanare i dirigenti in ...A dichiararlo è Yves Guillemot, presidente e CEO di, che in una nuova intervista con ... Vedremo se nei prossimi/dieci anni ci sarà davvero una rivoluzione.

Ubisoft, cinque ex dirigenti sono stati arrestati per molestie sessuali WIRED Italia

Ubisoft: cinque ex dirigenti sono stati arrestati in Francia, erano ... IGN ITALY

La polizia francese li ha interrogati nell'ambito di una lunga indagine sugli abusi denunciati da alcuni sviluppatori ...L’Hotel Aquarius di Venezia ha ospitato la mostra Arte, architettura e fotografia in Assassin’s Creed, pensata per promuovere il videogioco Assassin’s Creed Mirage di Ubisoft ...