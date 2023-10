Tutto qui? Che fine fa la perturbazione sull' Italia | cosa svela Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Che effetti ha laprevista? A rispondere alla domanda è Paolo, meteorologo di La7, che si collega con Omnibus per fare il puntoe previsioni meteo nel corso della puntata del 5 ottobre del talk show: “questo passaggio di nuvole ha dato poche piogge e le temperature sono scese, era quello che ci si attendeva, la pressione è infatti scesa in maniera sufficiente a far entrare queste nuvole, ma non a farle sviluppare come avviene nelle zone di bassa pressione. La previsione di oggindi vede zone in cui non piove, ma ci sono piogge, soprata fascia alpina, un po''Appennino settentrionale, arrivano anchee zone interne del centro-sud, ma ...