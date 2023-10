Tu sì que vales” | ecco chi si nasconde sotto la maschera di Giovannino

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Chi silae il mantello rosso didi “Tu sì que”? Sono in tanti a chiederselo e ad essere incuriositi dal personaggio che da tre anni consecutivi è l’“incubo” di Sabrina Ferilli. Giovanni Iovino (Foto Instagram)E’ un attore e cabarettista molto conosciuto in Campania Il disturbatore seriale dell’attrice, che nel talent di Canale 5 è a capo della giuria popolare, ha 26 anni, è originario di Napoli e all’anagrafe fa Giovanni Iovino. E’ un attore e cabarettista molto conosciuto in Campania. Ma non solo. Giovanni Iovino nei panni dicon Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti (Foto da video)Dai villaggi turistici al cinema Per più di 5 anni ha ricoperto il ruolo di animatore in villaggi ...