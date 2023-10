TS – “Spero questa Champions dia fiducia e coraggio alla Lazio”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 2023-10-05 01:57:54 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: “É stata una partita come previsto di grande intensità, loro non sono una squadra molto anglosassone ma hanno molta rapidità e dinamismo oltretecnica in velocità“. Commenta così Maurizio Sarri la vittoria della suasul campo del Celtic. Un successo arrivato allo scadere grazie al gol di Pedro, arrivato al termine di una partita non semplice per i biancocelesti. “Abbiamo fatto un gran primo tempo, all’inizio del secondo c’era anche la possibilità di andare in vantaggio – ha proseguito l’allenatore toscano ai microfoni di Sky Sport -. Poi dopo un periodo di sofferenza siamo stati più caratteriali a rimanere dentro la partita. Oggi ai ragazzi prima della partita ho detto di non ascolare niente e nessuno perchè ci manca poco per essere competitivi. Purtroppo quel poco è la ...